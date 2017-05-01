Создана Апелляционная комиссия для абитуриентов

2017-05-01 14:10 | www.oxu.az | 2

В воскресенье, 30 апреля, Государственный экзаменационный центр создал Апелляционную комиссию для рассмотрения обращений абитуриентов в связи с содержанием тестовых заданий, использованных на вступительных экзаменах для II и III групп специальностей.

Как передает Oxu.Az, Апелляционная комиссия действует по адресу: Баку, улица Абдулвахаба Саламзаде 28, (в здании Бакинского университета Азия).

Абитуриенты смогут лично обратиться в комиссию с 1 по 3 мая 2017 года с 10:00 до 17:00, взяв с собой документ, удостоверяющий личность.

З.Г.

