Президент Ильхам Алиев: Все наши условия должны быть выполнены, чтобы срок "Контракта века" был продлен

2017-05-01 15:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Проект Баку-Тбилиси-Джейхан, сданный в эксплуатацию в 2006 году, привел после этого к реализации газовых проектов, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии в понедельник кампуса Бакинской высшей школы нефти, встречаясь с преподавателями и студентами, представителями Государственной нефтяной компании.

"Основу всех этих работ заложил в 1994 году великий лидер Гейдар Алиев. Подписание "Контракта века" - историческое событие. Я и Хошбахт муаллим хорошо помним, насколько сложным было подписание этого контракта. В то время великий лидер командировал нас в Хьюстон как представителей Нефтяной компании. Мы больше месяца проводили там переговоры и старались полностью защитить интересы азербайджанского государства. Считаю, что мы смогли добиться этого. В напряженных, порой проходящих в очень сложных условиях, порой приводящих к противостоянию переговорах Азербайджан смог добиться очень больших успехов, и в результате этого сегодня 75 процентов прибыльной нефти остаются Азербайджану", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что, несмотря на то, что все инвестиции "Контракта века" были вложены иностранными компаниями, другие очень важные вопросы нашли отражение в этом контракте.

"В том числе должен особо отметить, мы настояли на том, чтобы в условия контракта было внесено, что количество азербайджанских специалистов во всех этих контрактных работах будет постепенно увеличиваться, и сегодня мы видим это. Если в 1994 году количество наших специалистов составляло примерно 5-10 процентов, сегодня эта цифра достигла 90 процентов, и во всех самых тяжелых, самых сложных технологических процессах участвуют наши специалисты. Поэтому азербайджанский народ уже видит значимость "Контракта века". Если бы тогда этот контракт не был бы подписан, никто бы не вложил инвестиции в Азербайджан, мы не смогли бы создать грандиозную нефтяную инфраструктуру", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что уже готова и в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию большая буровая установка, строительство которой было начато не так давно.

"Объем вложенных туда инвестиций составляет более одного миллиарда долларов. Все опорные блоки, верхние части платформ, необходимых для нефтегазовых операций, производятся в Азербайджане. Десятки тысяч человек привлекаются к этим работам, получают хорошую зарплату, демонстрируют свой профессионализм. По нашей инициативе несколько лет тому назад в Баку был построен судостроительный завод. Почему? Если бы не было "Контракта века", нам не нужно было бы и столько судов, и сегодня наш судостроительный завод выполняет заказы и для SOCAR, и для Каспийского пароходства. Уверен, что и прикаспийские страны будут использовать возможности завода. То есть, можно сказать, что подписание "Контракта века" привело в действие всю нашу экономику. Местные фирмы подписали контракты, улучшили свое материальное положение. Подготовленные кадры уже осуществляют деятельность в различных сферах в Азербайджане, и мы сохраняем эту положительную динамику. "Контракт века" и сегодня приносит пользу нашей стране, и как вы знаете, сейчас между SOCAR и партнерами идут переговоры о том, чтобы продлить срок контракта, и я смотрю на это положительно. Конечно, все наши условия должны быть выполнены, чтобы срок контракта был продлен", - сказал Президент Ильхам Алиев.