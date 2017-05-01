BP планирует завершить строительство грузинского сегмента "Южного газового коридора" к середине 2018 года

2017-05-01 15:04 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ – Компания BP планирует завершить строительство грузинского сегмента "Южного газового коридора" (проект расширения Южнокавказского газопровода) к середине 2018 года, сказал генеральный менеджер компании BP Georgia Крис Шлитер, сообщает в понедельник Reuters.

Грузинская часть проекта включает в себя строительство двух компрессорных станций, 65-километрового трубопровода и измерительной станции близ границы c Турцией.

По словам Шлитера, работы по трубопроводу уже завершены, строительство одной из компрессорных станций завершено на 95 процентов, а второй – на 55 процентов.

А строительство измерительной станции продолжается, добавил он.

«В этом году мы начнем прокачку газа по трубопроводу, чтобы подготовить его к эксплуатации», - сказал Шлитер.

Он отметил, что капитальные затраты по проекту в 2016 году составили 550 миллионов долларов. В первом квартале 2017 года этот показатель составил около 100 миллионов долларов, что незначительно меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

«Расходы по проекту достигли своего пика в прошлом году, и мы начнем снижать объёмы инвестиций в этом году», - сказал он.

Шлитер отметил, что пиковые объёмы добычи газа в рамках второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» ожидаются в течение нескольких лет после 2020 года.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова)