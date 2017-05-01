Назначен новый зампред азербайджанского AccessBank

2017-05-01 15:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Тариель Исмаилов назначен новым заместителем председателя правления и главным бизнес- администратором (CBO) азербайджанского AccessBank, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Решение принято Наблюдательным советом AccessBank. Исмаилов ранее занимал должность исполнительного директора AccessBank по микрокредитованию и кредитному бэк-офису.

Как отмечается, Исмаилов начал свою деятельность в AccessBank в 2003 году как специалист по микрокредитованию. За короткое время проявив свои управленческие и высокие профессиональные качества, Исмаилов в 2006 году был назначен на должность руководителя филиала «Гянджа». Впоследствии Исмаилов занимал позиции регионального менеджера, руководителя департамента и в 2013 году был назначен исполнительным директором AccessBank по микрокредитованию и кредитному бэк-офису.

Обладающий большим опытом в сфере банковской деятельности, Исмаилов также является председателем экспертной группы по кредитному делу и рискам в Ассоциации банков Азербайджана.

Исмаилов получил степень магистра по специальности «экономика и право» и в настоящее время работает над научной работой на тему «Совершенствование экономического механизма государственной поддержки предпринимательства».

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.