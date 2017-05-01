В ходе первомайских акций в Турции произошли столкновения

2017-05-01 16:01 | www.apa.az | 3

Полиция Стамбула задержала в понедельник более 200 человек, пытавшихся пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что полиция задержала в понедельник двух женщин, пытавшихся установить баннер на площади Таксим. Кроме того, несколько человек были задержаны после столкновений полиции с демонстрантами, намеревавшимися пройти маршем к площади из разных районов города. Число задержанных не уточнялось. По данным агентства Рейтер, для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

«Всего было задержано 207 человек», — заявила канцелярия губернатора Стамбула. По данным властей, полицейские изъяли у демонстрантов около 40 «коктейлей Молотова», 17 ручных гранат, 176 хлопушек и несколько плакатов.

В конце апреля глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на площади Таксим не будут проводиться мероприятия, посвященные 1 мая.

В Турции в настоящее время действует режим ЧП после попытки госпереворота в июле 2016 года.