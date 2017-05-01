Председатель образовательного совета потребовал наказать директоров школ

2017-05-01 14:40 | www.oxu.az | 3

Недавно в Азербайджане вышел 12-й номер журнала «Абитуриент», издаваемого Государственным экзаменационным центром. Приведенная в журнале статистика стала причиной скандала. Выяснилось, что среди учеников 11 класса 22 человека, а среди учеников 9-го класса 69 человек не только не усвоили учебную программу на минимальном уровне, но даже не умеют читать и писать.

Как передает Oxu.Az, председатель Образовательного совета Азербайджанской Республики Аждар Агаев заявил Sputnik-Азербайджан, что в корне этой проблемы стоит обман и безответственность:

«Такая трагическая ситуация в сфере образования удивляет и огорчает людей. Если ребенок, не умеющий читать и писать, дошел до 9-11 класса – то это обман и бесчестие. Причина такой безграмотности в том, что ребенок был записан в обычную школу, но на занятия не ходил. Эти фальсификаторы полагают, что этот ребенок никуда не подаст документы, и нарушение закона не всплывет наружу», - добавил А.Агаев.

По словам А.Агаева, за изготовление поддельной продукции можно привлечь к уголовной ответственности.

«Согласно закону об образовании, за выпускаемую школой продукцию (получение школьниками образования) несут ответственность работающие в школе работники образования. В таких случаях данное предприятие должно быть привлечено к ответственности. Учителям урезать зарплаты, а директора наказать. Также другие ответственные лица должны быть привлечены к ответственности», - подчеркнул Агаев.

З.Г.

