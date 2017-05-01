Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира в Португалии (ФОТО)

2017-05-01 15:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские спортсмены с успехом выступили на Чемпионате и Кубке мира по кэмпо, который прошел в городе Альбуфейра (Португалия), сообщил Trend Life президент Федерации кэмпо Азербайджана, заслуженный тренер Рауф Ибрагимов.

В соревновании с участием около 450 спортсменов из 42 стран Азербайджан был представлен четырьмя бойцами (двое принимали участие в версиях – Kempo Full и Kempo Submişn Gi ).

Ибрагим Тогрул в соревновании среди 14-15 лет в весовой категории 65 кг по версии Kempo Submişn Gi, перед выходом в финал одолел трех соперников, но проиграл представителю Франции и был удостоен серебряной медали. Новруз Новрузов в соревновании среди мужчин в весовой категории 60 кг выиграл четыре схватки и стал победителем по версии Kempo Submişn Gi. По версии Kempo Full Новруз Новрузов и Ибрагим Тогрул оба завоевали золотые медали.

(Автор: Вугар Иманов)