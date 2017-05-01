Президент FIG стал Почетным доктором азербайджанской госакадемии физкультуры и спорта (ФОТО)

2017-05-01 15:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Международного союза гимнастики (FIG) Моринаре Ватанабе в понедельник был удостоен звания "Почетный доктор" Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Во время церемонии вручения звания ректор Госакадемии Фуад Гаджиев поблагодарил Федерацию гимнастики Азербайджана и лично ее президента, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за помощь и поддержку в осуществлении реформ, проводимых учебным заведением. Гаджиев отметил, что за короткое время Азербайджан стал одним из ведущих членов FIG.

По словам Гаджиева, принимая во внимание достижения и вклад Моринари Ватанабе в развитие спорта и олимпийского движения, Научный совет госакадемии физкультуры и спорта 28 апреля 2017 года принял решение о присуждении президенту FIG звания "Почетный доктор".

Ватанабе, в свою очередь, отметил, что он рад находиться в Баку и быть удостоенным столь высокой и почетной награды.

"Эта большая награда не только для меня, но и для всей гимнастической семьи. Я хотел бы от имени всей гимнастической семьи выразить вам благодарность. Гимнастика в Азербайджане стремительно развивается при поддержке Первого вице-президента страны и президента федерации гимнастики Мехрибан Алиевой. Говоря о деятельности Федерации гимнастики Азербайджана, я также хотел бы особо выделить моего друга, генсека федерации Фарида Гаибова", - сказал Ватанабе.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов отметил, что Госакадемия физкультуры и спорта была создана в 1930 году, и за 87 лет существования лишь 21 человек удостоился звания "Почетного доктора", включая Моринари Ватанабе.

"Это большая честь для нас, учитывая выдающийся вклад Моринари Ватанабе в мировую гимнастику. Этот вид спорта является для нас одним из самых приоритетных, и мы рады видеть, что гимнастика в Азербайджане развивается, становится все более популярной, особенно среди детей. Страна проводит много международных гимнастических соревнований, и мы продолжим эту работу", - сказал Рагимов.

Ватанабе также ознакомился с гимнастическим залом Государственной академии: оставшись довольным увиденным, он отметил, что зал оснащен современными гимнастическими снарядами.

Президент FIG поприветствовал каждого спортсмена, представителей тренерского и медицинского персонала, а затем, вышел на гимнастический ковер, где была снята общая фотография.

(Автор: Максим Цурков)