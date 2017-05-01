Ильхам Алиев выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву
2017-05-01 14:44 | www.oxu.az | 2
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес соболезнования своему киргизскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву.
Как передает Oxu.Az, в письме главы государства говорится:
«Уважаемый Алмазбек Шаршенович,
Крайне потрясен вестью о человеческих жертвах в результате оползня в Ошской области.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа приношу искренние соболезнования Вам, семьям и близким погибших, раненым и пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».
Н.О.