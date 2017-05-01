В Баку хотят снести объект известного миллиардера

2017-05-01 14:50 | www.oxu.az | 2

Исполнительная власть города Баку требует сноса одного из самых известных и старых ресторанов столицы – Бакинского развлекательного центра.

Как передает Oxu.Az, об этом Lent.az сообщил старший администратор центра.

Он сообщил, что Исполнительная власть города Баку представила руководству центра проект о сносе развлекательного центра и строительства на его месте новой инфраструктуры. Старший администратор также сообщил, что руководство Бакинского развлекательного центра провело переговоры с соответствующими инстанциями, и решение о сносе было отменено. Объект пока что продолжает свою деятельность.

Отметим, что о сносе Бакинского развлекательного центра сообщил bakupost.az. По информации сайта, Исполнительная власть города Баку отправила предупреждение владельцу объекта. В предупреждении говорится, что имеется судебное решение по сносу, и центр должен быть освобожден в ближайшие дни.

В прошлую пятницу глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов дал указание начать работы по сносу. На территорию даже прибыло несколько экскаваторов. Это стало причиной напряженности между работниками объекта и представителями исполнительной власти, но потом все уладилось.

Бакинский развлекательный центр принадлежит азербайджанскому предпринимателю, миллиардеру Искендеру Халилову.

З.Г.

