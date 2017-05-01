Профессор UNEC удостоен авторитетного почетного звания

2017-05-01 15:28 | www.trend.az | 3

По решению Международной академии наук исследований тюркского мира, Международного комитета премий заведующему кафедрой «Финансы и финансовые институты» UNEC, доктору экономических наук, профессору Авезу Алекберову присвоено международное звание «Почетный посол культуры и мира тюркского мира».

Международная академия наук исследований тюркского мира является международной организацией, созданной с целью исследования и распространения турецкого языка, культуры, истории и литературы в тюркском мире и в странах, в которых живут турки. Академия сотрудничасет с известными университетами, исследовательскими институтами, академиями, биографическими центрами, фондами и другими структурами свыше 30 стран.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.