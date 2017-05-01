Президент Ильхам Алиев направил соболезнование президенту Кыргызстана

2017-05-01 15:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате оползни, произошедшего в Ошской области.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Кыргызстана, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим", - говорится в письме главы государства.