Эммануэль Макрон: Отсутствие реформ в ЕС приведет к «Фрекситу»

2017-05-01 15:10 | www.oxu.az | 3

Евросоюз может столкнуться с «Фрекситом» (выходом Франции из ЕС), если не пойдет на реформы.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил BBC кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон.

Макрон подчеркнул, что он «на протяжении всей избирательной кампании постоянно защищал европейскую идею и политику ЕС», потому что считает этот вопрос крайне важным для французского народа и определения «места страны в процессе глобализации». По его мнению, граждане Франции рассержены на саму «европейскую идею» и «нарушенное функционирование ЕС больше не годится».

Если на следующий день я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим «Фрексит» или вновь «Национальный фронт», уверен глава движения «Вперед!».

Н.О.