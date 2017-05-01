Гражданское общество должно активней участвовать в реализации программы устойчивого развития в Азербайджане - Азай Гулиев

2017-05-01 15:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Осуществление программы устойчивого развития в Азербайджане требует активного участия в этой работе гражданского общества, сказал в понедельник на конференции, посвященной теме - «Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане» председатель совета господдержки НПО при президенте Азербайджана Азай Гулиев.

Институты гражданского общества в Азербайджане достаточно развиты и обладают большим опытом по реализации международных программ, сказал Гулиев.

Поэтому институты гражданского общества должны активней участвовать в реализации программы устойчивого развития, осуществлять мониторинг ее реализации, сказал Гулиев.

В понедельник в Баку проходит конференция «Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане».

На состоявшемся 25-27 сентября 2015 года Саммите по устойчивому развитию государств-членов ООН Азербайджан присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития (ЦУР) на 2016-2030 годы. Указом Президента Азербайджана от 6 октября 2016 года был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию для координации выполнения задач, поставленных перед государственными органами в связи с обязательствами, вытекающими из ЦУР.

(Автор: Эльчин Мехтиев)