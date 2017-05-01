Президент Ильхам Алиев: Создавая в Азербайджане современные образовательные комплексы, мы должны сделать так, чтобы молодежь осталась здесь

2017-05-01 15:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Создавая в Азербайджане современные образовательные комплексы, мы должны сделать так, чтобы молодежь осталась здесь. Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время открытия в понедельник кампуса Бакинской высшей школы нефти SOCAR, построенного в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку, на встрече с преподавателями и студентами школы, представителями SOCAR.

Глава государства отметил, что учебный процесс в вузах Азербайджана совершенствуется.

«В свое время мы направляли молодежь за рубеж. По моей инициативе тысячи молодых людей были отправлены за рубеж по линии Государственного нефтяного фонда. SOCAR, также присоединившись к этому проекту, посылала молодежь за рубеж. На эти цели мы, может, потратили средства в сотни миллионов долларов. То есть, это средства, вкладываемые в человеческий капитал. Однако потом я сказал, что, конечно, этот процесс должен быть продолжен. В то же время мы, создавая в Азербайджане современные образовательные комплексы, должны сделать так, чтобы молодежь здесь оставалась. Вот сегодня мы это видим. В этой школе обучается и получает высокие знания азербайджанская молодежь, в то же время, я уверен, что в ближайшем будущем сюда начнется очень большой поток из-за рубежа. Потому что я не верю, что в каком-либо другом месте есть условия, как созданные здесь», - сказал Президент Азербайджана.