Азербайджан импортировал африканских товаров на 8,6 миллиарда долларов

2017-05-01 15:18 | www.oxu.az | 3

В 2016 году Азербайджан импортировал из стран Африки сельскохозяйственных товаров и продуктов питания на 8,6 млрд долларов.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве сельского хозяйства, об этом на форуме заявил министр Гейдар Асадов.

По его словам, Азербайджан экспортировал в страны Африки товаров на 251 тыс. долларов. Среди основных торговых партнеров Азербайджана значатся Южно-Африканская Республика, Алжир, Эфиопия, Египет, Кения, Ганя, Мадагаскар и другие страны.

У.А.

