Пакистан надеется на позитивное решение Азербайджана по льготному торговому режиму

2017-05-01 15:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Министерство торговли Пакистана надеется на позитивное решение Азербайджана по поводу создания преференциального торгового режима, пишет пакистанская газета Customs Today со ссылкой на информированного источника в министерстве торговли.

"Предварительный текст соглашения и список пожеланий по поводу введения льготных тарифов по 100 пунктам уже направлены в Азербайджан", - сообщил источник.

Как пишет издание, соглашение поможет расширить экономическую деятельность между двумя странами и увеличить объем взаимной торговли.

"Объем товарооборота между Пакистаном и Азербайджаном увеличился с 10,32 миллиона долларов в 2011-2012 годах до 60 миллионов долларов за последние пять лет", - сказал источник.

Как сообщало ранее Trend, Пакистан подготовил пятилетний торговый план по увеличению объема экспорта продукции в Азербайджан до 500 миллионов долларов. План предусматривает расширение доступа к азербайджанскому рынку путем создания преференциального торгового режима, который впоследствии будет заменен соглашением о свободной торговле.

План увеличения экспорта в Азербайджан был разработан министерствами торговли и оборонного производства Пакистана после визита премьер-министра этой страны в Баку.

В октябре и декабре 2016 года, соответственно, Баку посетили премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и министр торговли Хуррам Дастгир. В ходе их визитов обсуждалось расширение торгово-экономического сотрудничества.

(Автор: Елена Косолапова)