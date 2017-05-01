В БГУ прошел IV Фестиваль корейской музыки K-pop (ФОТО)

2017-05-01 15:48 | www.trend.az | 3

В Бакинском государственном университете (БГУ) прошел IV Фестиваль корейской современной музыки “Bakı K-pop”, приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Республикой Кореей.

Организаторами регионального конкурса помимо посольства Кореи, выступили БГУ и Ассоциация любителей Кореи в Азербайджане (HANSAMO Azerbaijan).

Мероприятие открыл ректор, академик Абель Магеррамов, который говорил об интеграции с университетами Кореи, преподавании корейского языка и литературы в БГУ, об успешных проектах последних лет, в том числе фестивале “Bakı K-pop”.

Посол Кореи Ким Чанг-гю, говоря о конкурсе, отметил, что желающие выступить на нем, обратились в посольство и после оценки обратившихся избраны 12 команд для выступления на мероприятии. Посол поблагодарил руководство БГУ за созданные условия для проведения фестиваля, и вручил академику Абелю Магеррамову благодарственную грамоту «За вклад в развитие отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея».

Ректор, в свою очередь, вручил гостью памятный подарок БГУ.

Жюри фестиваля наградило ее победителей призами, дипломами. Победившая команда примет участие в финальном раунде Всемирного фестиваля в Корее.