Россия взяла на себя лидирующую роль в решении нагорно-карабахского конфликта - Мэтью Брайза

2017-05-01 15:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - США стараются избегать излишней активности там, где это может раздражать Россию, об этом Trend в понедельник сказал экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза,

Комментируя вопрос о проведенной в минувшую пятницу в Москве встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана, эксперт назвал эту встречу «московским процессом». «Это последовательное продолжение усилий Москвы с целью привнести позитивные изменения в урегулирование нагорно-карабахского процесса" – сказал Брайза, напомнив о встрече в подобном формате, состоявшейся в мае прошлого года.

По словам экс-помощника, Дональд Трамп пока еще не выработал четкой политики на Южном Кавказе, и подобная тенденция [желание избегать излишней активности] была заложена еще администрацией Барака Обамы, а Трамп ее просто продолжает.

«По мнению Обамы, США раньше вели слишком активную политику в мире, и Обама решил вернуть американскую политику в более спокойное русло», - сказал Брайза.

В пятницу в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Эльмара Мамедъярова, Сергея Лаврова и Эдварда Налбандяна.

На встрече продолжились обсуждения перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, и была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года, соответственно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)

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