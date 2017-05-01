КНДР объявила о намерении укреплять ядерные силы максимальными темпами

2017-05-01 16:07 | www.trend.az | 3

Пхеньян намерен "укреплять свой ядерный потенциал максимальными темпами". С таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНДР, передает ТАСС. Пхеньян, отмечается в нем, "будет последовательно принимать меры в области укрепления ядерных вооружений в любое время и в любом месте по решению высшего руководителя страны Ким Чен Ына".

По словам дипломата, это связано с критической ситуацией, сложившейся на Корейском полуострове "из-за нацеленных против народной республики американо-южнокорейских маневров". В Пхеньяне, судя по заявлению, считают, что "никогда ранее агрессивная истерия США не достигала такого накала, а обстановка на полуострове не приближалась так близко к грани войны".

В этой связи представитель МИД отметил, что КНДР "приняла правильное решение, взяв курс на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала в интересах самообороны. В противном случае, подчеркнул дипломат, "США без каких-либо колебаний уже совершили бы акт агрессии в Корее, как это практиковалось в отношении других стран".

Ранее авианосец ВМС США Carl Vinson приступил к совместным военным маневрам с кораблями военно-морских сил Республики Корея (РК) в Японском море. Как сообщило командование ВМС РК, основной целью учений "является сдерживание северокорейских провокаций и укрепление боеготовности военного союза США и РК". Предполагается, что в ходе учений ВМС двух стран отработают обнаружение пуска, отслеживание и перехват межконтинентальных баллистических ракет условного противника.

В Пхеньяне полагают, что ситуация на полуострове достигла "экстремально опасной фазы" по вине Соединенных Штатов и Южной Кореи. Правительственная газета КНДР "Минчжу Чосон" предупреждает, что "США не удастся запугать КНДР атомными авианосцами и субмаринами". "Все цитадели агрессоров и провокаторов, включая американские базы в Южной Корее и за рубежом, находятся под прицелом мощной революционной армии народной республики", - подчеркивает "Минчжу Чосон".