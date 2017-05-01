В Лондоне задержаны девушки, подозреваемые в подготовке терактов

2017-05-01 15:50 | www.oxu.az | 3

В столице Великобритании в связи с антитеррористической операцией, которая проводилась на прошлой неделе, задержаны три подозреваемые. Девушкам по 18-19 лет. В полиции считают, что они могли заниматься подготовкой и подстрекательством к терактам, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Как сообщили в полиции, подозреваемые были арестованы во время операции, которая проводилась по трем адресам в Лондоне на основании оперативной информации, полученной в ходе проведенного в четверг рейда.

Сейчас все три девушки находятся в пункте временного содержания заключенных за пределами Лондона. Их подозревают в планировании, подготовке или подстрекательстве к терактам.

В минувший четверг полиция провела провела антитеррористическую операцию на Харлесден-роуд в лондонском районе Уиллесден и одновременно в графстве Кент.

По итогам операции были задержаны шестеро, в том числе двое мужчин и 20-летняя девушка, сообщали в Скотленд-ярде. Еще одна 21-летняя девушка была ранена полицейскими во время рейда.

Еще одну подозреваемую - 43-летнюю женщину - полиция задержала в рамках той же операции в графстве Кент чуть позже в четверг.

Н.О.