В Баку сотрудник дорожной полиции нарушил правила – ВИДЕО

2017-05-01 16:00 | www.oxu.az | 3

В Баку сотрудник Государственной дорожной полиции нарушил правила дорожного движения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на İstiPress, видео выложил в социальных сетях некий Хаям Гусейнли.

На видео видно, как навстречу водителю справа внезапно выезжает сотрудник дорожной полиции на служебном автомобиле и едет против движения. При этом полицейский не включил сирену и специальный звуковой сигнал.

Сообщается, что инцидент произошел 28 апреля.

Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов сообщил İstiPress, что если инспектор на служебном автомобиле нарушил правила, то его накажут в конце дня.

«ГДП оснастила каждый служебный автомобиль современными технологиями, и за ними следят специальные операторы. Если на этой территории инспектор нарушил правила, то его накажут. Мы выясним, почему он не использовал сирену и специальный звуковой сигнал», - заявил В.Асадов.

З.Г.

