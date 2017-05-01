Посольство Азербайджана в Испании пресекло очередную армянскую провокацию

2017-05-01 16:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Испании пресекло очередную армянскую провокацию.

С 5 по 15 мая на Неделе моды Costa Blanca планировалось участие представителя незаконного режима, созданного Арменией в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Посольство Азербайджана в Испании обратилось в соответствующие структуры страны и к организаторам мероприятия и предприняло необходимые меры, чтобы не допустить подобной провокации со стороны армянских участников, сказал в понедельник Trend официальный представитель МИД Азербайджан Хикмет Гаджиев.

В результате предпринятых мер предотвращено участие представителя незаконного режима на этом мероприятии.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией