Азербайджан и Индонезия обсудят расширение торговых cвязей

2017-05-01 16:37 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Индонезия обсудят расширения торговых и экономических связей, в рамках бизнес-форума, который состоится 3 мая в Губе, об этом Trend сообщили в посольстве Индонезии в Баку.

Для участия в мероприятии из Индонезии в Азербайджан прибудут десятки предпринимателей представляющих различные сферы экономики.

По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, товарооборот между Индонезией и Азербайджаном за первый квартал 2017 года составил 9,179 миллионов долларов США.​

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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