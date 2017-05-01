SOCAR сократила отгрузку нефти из порта Новороссийск

2017-05-01 17:05 | www.apa.az | 3

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-апреле 2017 года отгрузила с порта Новороссийск 489,206 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку–Новороссийск.

Как сообщили АПА-Экономикс в компании, в январе-апреле 2017 года объем отгрузки сократился по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период на 2,04%.

В апреле 2017 года SOCAR отгрузила из порта Новороссийск 84,793 тыс. тонн нефти, что на 46,87% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.