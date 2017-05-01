Как ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30 тыс рублей – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-01 16:10 | www.oxu.az | 3

Программа российского канала НТА «Двойные стандарты. Тут вам не там!» была посвящена городам Баку и Дубаю, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Ведущие программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» Ирина Шихман и Андрей Самарцев побывали в Баку и в Дубае и выяснили, что можно себе позволить в этих городах, имея в кармане всего 30 тысяч рублей (897 манат).

А.Самарцеву выпала поездка в Дубай, а И.Шихман отправилась в столицу Азербайджана, с которой ближе ее познакомили главный редактор журнала «Nargis» Ульвия Махмудова, популярный певец EMIN, поэтесса Захра Бадалбейли, исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов и заместитель директора технической комиссии «Формула 1» Кямал Алиярзаде.

Можно ли уложить в сумму, равную 30 000 рублям, все, что нужно для отдыха в Баку: транспорт, жилье, питание и развлечения, можно узнать, просмотрев нижеприведенный выпуск программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».

Публикация от Ирина Шихман (@irinashikhman) Апр 9 2017 в 8:12 PDT

Публикация от Ирина Шихман (@irinashikhman) Апр 10 2017 в 3:58 PDT

Публикация от Ирина Шихман (@irinashikhman) Апр 12 2017 в 1:45 PDT

Публикация от Ирина Шихман (@irinashikhman) Апр 13 2017 в 7:46 PDT

A.C.

