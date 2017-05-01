В Агдаше в канале нашли труп женщины

2017-05-01 16:22 | www.oxu.az | 3

В Агдашском районе в оросительном канале обнаружен труп.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, тело было обнаружено сегодня около 15:00 в канале Юхары Ширван на территории села Шекили.

Жители села обнаружили в канале тело женщины 60 лет и сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции тело из канала и передали в агдашское отделение Института судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. На теле не обнаружили никаких следов насилия.

Предполагается, что женщина покончила с собой, и инцидент произошел недавно. В настоящее время полиция пытается установить ее личность. Узнавших женщину просьба звонить по телефонам (0202355181, 0555677979, 0502330610).

По факту в Отделении полиции Агдашского района ведется расследование.

A.M.

