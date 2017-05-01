В Азербайджане стартовал новый этап борьбы с наркоманией среди молодежи

2017-05-01 16:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане дан старт новому просветительскому проекту, направленному на борьбу с наркоманией среди молодежи.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе Общественного объединения "Поддержка развитию молодежи Düşüncə, в рамках грантового проекта Совета господдержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, будет снят социальный ролик под названием «Белая смерть – наркомания убивает». Сюжет социального ролика просветительского характера будет направлен на то, чтобы заставить задуматься молодежь об отказе от наркотиков.

В Общественном объединении считают, что влечение к наркотикам создает почву для возникновения таких негативных явлений, как преступность, насилие и т.д. В Общественном объединении считают, чтоб огородить молодежь от этого пагубного пристрастия и заставить ее задуматься об отказе от наркотиков, существует необходимость в просветительских мерах.

По окончании проекта, видеоролик будет представлен общественности и прессе, и будет транслироваться в социальных сетях.

(Текст: Талех Агавердиев)