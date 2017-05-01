"Седьмая кукла Доура": Презентация книги Нармины Мамедзаде с участием известных деятелей культуры (ФОТО)

2017-05-01 17:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Город меняется, а вместе с ним и его обитатели. Оказавшись под опекой безумного профессора семеро детей начинают свой путь, выбирая абсолютно разные дороги. Доказать ненужность человеческих привязанностей им пытается их же опекун. Что из этого получится, покажет сама жизнь. Главная героиня, ощущая себя куклой в руках профессора, теряет друзей в бессмысленной борьбе за существование. Будучи под влиянием собственных призраков она встречает черта, но долгое время принимает его за человека... Смогут ли мечты о новой жизни воплотиться в реальность?...

В Баку прошла презентация новой книги – романа азербайджанской писательницы и поэтессы Нармины Мамедзаде "Седьмая кукла Доура", сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, среди которых были всемирно известный писатель, президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, актеры Государственного русского драматического театра, народные артисты Мабуд Магеррамов и Людмила Духовная, эстрадный исполнитель, народный артист Фаиг Агаев, доцент Академии художеств Азербайджана, заслуженный художник Рашад Мехтиев, композитор Севиндж Агасиева, дизайнер Ляман Аскерова и другие.

В своем творчестве Нармина придает большое значение написанному слову, вкладывая в него большой смысл, и в то же время, оставляя читателю большое поле для раздумий и философского осмысления.

"Если у меня не пишутся стихи, то я пишу прозу. Бывают периоды, когда мои мысли настроены на прозу и стихи у меня мало получаются. Но если я написала одно стихотворение, то скоро появится еще одно, потому что мысли уже автоматически складываются в рифму. Слово имеет магическую основу, со словом нельзя играть. Многое из того, что я написала, произошло. Многих героев своих произведений я впоследствии повстречала в реальной жизни. Поэтому у меня есть табу в письме, есть то, о чем я никогда не напишу", - говорит Нармина.

Интересно, что Фаиг Агаев стал литературным редактором романа, а иллюстрацию создал Рашад Мехтиев. По словам автора, роман "Седьмая кукла Доура" она посвятила "Своим героям и тем, кто, быть может, увидит себя между строк".

Произведение можно отнести и к смешанному жанру - психологического, мистического и детективного триллера, а главный посыл автора: "Желание жить, причём каждую секунду, пить эту жизнь жадными глотками, понимая, что другой такой не будет. Конец настанет в любом случае, а вот как к нему прийти, это уже зависит он нас".

Одним из интересных моментов презентации стало прочитанное Нарминой проникновенное письмо отца героини романа, которое своеобразно раскрывает концовку всей истории произведения.

"Дорогая Лиин. Пройдёт немало лет, прежде, чем ты получишь это письмо. Тебе его обязательно передадут, ты же знаешь мои связи. Полагаю, за столько лет ты не раз успела сменить свои взгляды, да и место жительства тоже. Со вторым обычно бывает больше хлопот. Лиин, одинаковых людей не существует, следовательно тебе давно пора прекратить поиски себе подобных. Их нет. Ты ведь знаешь, я не умею раскаиваться, не умею сожалеть. Ты подумаешь, что я так же не умею любить. Спорить не стану... Любовь всегда была для меня нежеланным гостем, заведомо обходя меня стороной. Ты, наверное, очень удивишься этому письму. Тем более, что его тебе передаст тот, в чьё существование я никогда не верил... Пока не столкнулся... Я никогда не умел прощаться, Лиин, ровно, как и ты этого делать не любишь. Должно же быть между нами что-то схожее. В тот день, в тот самый день Лиин, я не успел сказать, что она всё-таки коснулась меня, всё-таки прошла возле дверей, один единственный раз... В день твоего рождения... А письмо сожги, ибо письма с того света не хранят, о них просто помнят... Подпись, Папа"

В заключение прошла автограф-сессия новой книги Нармины Мамедзаде, гости вечера пожелали писательнице дальнейших творческих успехов.

Нармина Мамедзаде родилась в Баку. Окончила факультет международного права Бакинского государственного университета. Несколько лет проработала в сфере ООН, ныне – в одной из крупных нефтяных компаний. Член Союза писателей Азербайджана, лауреат премии "Золотое Перо Азербайджана – 2014" является автором книг «Четыре сезона одной души», «Воспоминания по Цельсию», «Тароки». В 2015 году роман "Тароки" получил третье место в Международном литературном конкурсе "Лучшая книга года" в Германии. Увлекается графикой и живописью, была участницей ряда выставок, является оформителем нескольких книг и антологий.

(Автор: Вугар Иманов)