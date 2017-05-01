«Душевный вечер» для бабушек – ФОТО

2017-05-01 16:30 | www.oxu.az | 3

В Клубе бабушек прошла первая встреча под названием «Искусство жизни».

Известно, что старость – понятие относительное. Она выдаёт себя первыми морщинами не на лице, а на душе. А иногда старость приходит от усталости, от рутины и быта, от повторения одних и тех же действий изо дня в день, из года в год.

Как передает Oxu.Az, в связи с этим сообщество мам «Active Mom's Club» решило реализовать социальный проект для женщин 50+ под названием «Nənələr sağ olsun!» Главная его цель - показать бабушкам их значимость и важность в социальной и общественной жизни и помочь организовать полезный и интересный досуг.

Именно бабушка играет немаловажную роль в жизни ребенка, которая в силу занятости родителей приходит на помощь и берет на себя заботу о внуках. Бабушки не только воспитали и вырастили своих детей, но и внуков. И они заслуживают того, чтобы уделить и себе время, заняться собой.

Женщин в рамках Клуба бабушек ждут творческие занятия, встречи с интересными людьми и увлекательные поездки.

Первую встречу с бабушками провела психолог, специалист в сфере личного развития Эллада Горина. Она поделилась с женщинами секретами стиля жизни, побеседовала о важности антистресса в повседневной жизни и необходимости мечты у каждого человека. Встреча прошла в уютной обстановке, бабушки были погружены в приятное и полезное общение. Вместе с психологом наши прекрасные женщины попробовали на практике методы скорой помощи себе в стрессовых ситуациях, действенные техники глубокого расслабления. В завершение встречи бабушки погрузились в «Женские письма», каждая из них написала письмо, - настоящее, на бумаге, - для ощущения потока жизни и лучшего чувствования себя. Одним словом, вечер удался на славу.

В Клуб бабушек может вступить любая женщина в возрасте 50+. Для этого достаточно позвонить на номер 050 365 45 71.

Информацию о мероприятиях Клуба можно узнать на этих страницах:

https://www.facebook.com/groups/activemomsclub/

https://www.facebook.com/ActiveMomsClub/

https://www.instagram.com/activemomsclubbaku/

З.Г.

