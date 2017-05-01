Безопасность на IV Играх исламской солидарности в Баку будет обеспечена на высочайшем уровне - министр

2017-05-01 17:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности «Баку 2017» будут проведены по 20 видам спорта на 17 спортивных аренах: все предусмотренные для этого спортивные объекты уже готовы. Об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов в своем выступлении на проведенной в связи с предстоящими Играми конференции «Наша сила в солидарности».

Министр сказал, что на Играх в 20 видах спорта будут соревноваться до 3000 спортсменов из 57 стран.

«Все 57 стран уже подтвердили свое участие. Помимо спортсменов в Играх примут участие свыше 1000 официальных представителей команд, более 1000 технических делегатов», - сказал министр.

Рагимов отметил, что в ходе соревнований питание, транспортные услуги и безопасность гостей будут обеспечены на самом высоком уровне.

По его словам, IV Игры исламской солидарности будут проведены на высочайшем уровне.

«В Азербайджане спорт развивается очень динамично. Мы неоднократно проводили международные мероприятия, и верим, что, проведя Игры исламской солидарности на высоком уровне, оправдаем оказанное нам доверие», - сказал министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)