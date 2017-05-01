Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась

2017-05-01 16:52 | www.oxu.az | 2

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась на землю после запуска разведывательного спутника, совершив вертикальную посадку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, трансляцию ведет компания-владелец SpaceX.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 15.15 по Баку с секретным спутником для разведки США. Через девять минут после старта первая ступень вернулась и вертикально приземлилась неподалеку от места старта.

SpaceX, для которой это первый запуск военного спутника, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет сохраненной первой ступени Falcon 9 состоялся в конце марта и был успешным.

Н.О.