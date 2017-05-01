Команда Балаша Касумова выиграла в финале весенней серии игр «Что? Где? Когда?» – ВИДЕО

2017-05-01 17:05 | www.oxu.az | 3

В эфире Первого российского канала состоялась финальная игра весенней серии интеллектуальных телевизионных игр «Что? Где? Когда?», передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

В пятой игре весенней серии участвовала команда обладателя Бриллиантовой и Хрустальной сов, обладателя звания «Лучший капитан клуба» Балаша Касумова.

В состав команды Б.Касумова вошли двукратные обладатели Хрустальной совы Михаил Скипский (Санкт-Петербург), Елизавета Овдеенко (Москва), Юлия Лазарева (Москва) и Дмитрий Авдеенко (Москва), а также Эльман Талыбов (Баку).

По итогам игры команда Б.Касумова победила со счетом 6:5 и получила право играть в зимней серии, где сможет бороться за право участвовать в главной игре сезона – финале года «Что? Где? Когда?».

Игрок команды Б.Касумова Эльман Талыбов получил «Хрустальный атом» (вручается лучшему игроку представителем российской госкорпорации «Росатом»), а «Хрустальную сову» вручили Юлии Лазаревой, признанной лучшим игроком весенней серии игр 2017 года.

Отметим, что лучшим вопросом телезрителя на прошедшей игре был назван вопрос жительницы Баку Саадат Сеидовой, получившей за него 150.000 рублей от спонсора программы.