Фонд Гейдара Алиева поблагодарил участников и спонсоров "Бакинского марафона 2017" (ФОТО)

2017-05-01 17:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Проведенный 30 апреля по инициативе Фонда Гейдара Алиева «Бакинский марафон 2017» запомнился своей массовостью, интересными моментами.

Более 13 тысяч участников, присоединившихся к марафону, поддержали идеи солидарности, здорового образа жизни. Так, наряду с тем, что марафон нацелен на поддержку развитию спорта, он также играет важную роль с точки зрения пропаганды здорового образа жизни, объединения людей во имя благородной цели, создания позитивной энергии.

В нынешнем марафоне приняли участие более 1000 иностранцев, до 600 представителей различных регионов Азербайджана, также своей активностью отличились студенты.

Отметим, что проводящийся уже второй год Бакинский марафон был организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона, реализовала проект компания "Sport Marketing Group" (SMG).

«Бакинский марафон 2017» также объединил вокруг себя многие организации. К соревнованию присоединились представители свыше 60 функционирующих в Азербайджане организаций и компаний.

В то же время ряд организаций, структур и компаний стали партнерами и спонсорами марафона: министерство образования, министерство транспорта, связи и высоких технологий, госнефтекомпания SOCAR, Общественное объединение IDEA, Общественное объединение «Региональное развитие», GreenCar, Azər Türk Bank, GoSport, «Турецкие авиалинии», Coca Cola, Huawei, Alfa Romeo, Ernst & Young и Kontakt Home.

В процессе регистрации и подготовки к марафону компании-спонсоры в отведенные для них недели провели различные конкурсы и наградили победителей.

Для прошедших регистрацию участников марафона каждую неделю в субботу проводились тренировки в магазине спортивных товаров "Go Sport" в торговом центре Gənclik Mall.

Отметим, что награды в «Бакинском марафоне 2017» предусмотрены в двух категориях – мужской и женской. Обладатель первого места в обоих категориях получил награду в 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, занявший третье место - 1000 манатов, а также подарки, медали и сертификаты.

Azər Türk Bank наградил 20 участников, занявших с 1 по 10 место. Марафонцам, занявшим первые три места в обеих категориях, была вручена карта Visa Infinite, другим участникам - MasterCard Platinum.

Помимо этого, четырем участникам, занявшим четвертое и пятое места в обеих категориях, компанией «Турецкие авиалинии» были подарены путевки на двоих в любую европейскую страну.

Марафонцев, занявших шестое место, наградила компания Huawei. Участникам же,

занявшим седьмое и восьмое места, компанией Coca Cola были подарены велосипеды.

В то же время были награждены девять журналистов, отличившихся при освещении в СМИ Бакинского марафона, проведенного в 2016 году. Сотрудникам телеканалов «Азербайджанское телевидение», «Азад Азербайджан» и «Lider», информационного агентства Trend сеть магазинов Kontakt Home вручила телефоны İphone 7. Сотрудники телеканалов «Общественное телевидение», «Хазар», CBC, а также представители информационных агентств АзерТАдж и 1news были награждены велосипедами SMG.

Фонд Гейдара Алиева благодарит всех участников «Бакинского марафона 2017», а также партнеров и спонсоров, за оказанную поддержку в организации соревнования.

Отметим, что в сентября текущего года начнется подготовка к «Бакинскому марафону 2018».