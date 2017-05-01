Создан Комитет кредиторов еще одного ликвидируемого в Азербайджане банка

2017-05-01 17:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал Комитет кредиторов ликвидируемого Kredobank, сообщает в понедельник фонд.

Как отмечается, первое заседание комитета пройдет 10 мая в административном здании ADIF (проспект Бабека, 16).

Участники заседания ознакомятся с Положением Комитета кредиторов, изберут председателя и секретаря Комитета, а также подготовят его рабочий план и определят дату следующего заседания.

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Kredobank 22 июля 2016 года. Регулятор объяснил это несоответствием капитала банка минимальным требованиям, невыполнением предписаний Палаты и другими нарушениями. Ликвидатором банка выступает ADIF.

(Автор: Азад Гасанли)

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