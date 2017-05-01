SOCAR увеличила объемы экспорта из порта Супса на 13%

2017-05-01 17:36 | www.apa.az | 3

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-апреле этого года экспортировала из порта Супса 878 664 тонн сырой нефти, что на 13,12% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на SOCAR, на апрель пришлось 174 579 тонн нефти, что на 1,14% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.