Ильхам Алиев поздравил нового президента Албании

2017-05-01 17:40 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Илира Мету с избранием на пост президента Республики Албания.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Албания. Убежден, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия, направленные на углубление отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Албанией. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Албании».