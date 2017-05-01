Бывшего любовника Рагсаны обвиняют в изнасиловании

2017-05-01 17:18 | www.oxu.az | 3

Подана апелляционная жалоба на решение суда в отношении бывшего сотрудника Главного управления Государственной дорожной полиции Фарида Азаева, его брата Фаига Азаева, Вусала Бабаева и Соны Керимовой, обвиняемых в похищении и изнасиловании двух девушек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Фарид Азаев был обвинен в том, что в 2014 году в ночь на 22 декабря около 03:00 вместе с группой лиц похитил С.М. и Ш.Б., совершив над ними действия сексуального характера.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Фарид Азаев был приговорен к 10 годам и 6 месяцам, а Вусал Бабаев – к 9 годам лишения свободы.

Фаиг Агаев приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев и арестован в зале суда. Сона Керимова же оштрафована на 2700 манатов.

Члены группировки подали апелляционную жалобу на приговор. Дело было взято в производство и состоялось предварительное заседание под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Вагифа Мурсагулова. Очередное заседание назначено на 8 мая.

Отметим, что по информации СМИ, Фаиз Азаев раньше был любовником певицы Рагсаны Исмайловой.

А.С.

