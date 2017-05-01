Будущее ядерного соглашения с Ираном зависит от результатов президентских выборов - Мэтью Брайза

2017-05-01 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Будущее ядерного соглашения с Ираном зависит от результатов президентских выборов в этой стране, сказал Trend в понедельник экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, если на выборах победу одержит нынешний президент Хасан Рухани, при котором соглашение было достигнуто, совершенно естественно, что соглашение будет оставаться в силе, но если победу одержит оппонент, который против ядерной сделки, тогда могут возникнуть разногласия сторон.

«Во время предвыборной кампании против сделки выступал и сам Дональд Трамп, но сейчас за прошедший период его деятельности мы видим, что ничего не изменилось. Предвыборная кампания - это одно, а реальное управление - совсем другое», - сказал Брайза.

По словам эксперта, даже если и США, и Иран захотят приостановить соглашение, это сложно будет сделать, ведь это не двустороннее, а многостороннее соглашение.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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