OIC-CERT соберется в Баку для обсуждения проблем кибербезопасности

2017-05-01 17:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Команды реагирования на компьютерные инциденты Организации исламского сотрудничества (OIC-CERT), соберутся в Баку, чтобы обсудить проблемы кибербезопасности и методы применения превентивных мер для борьбы с ними, сказали Trend в понедельник в CERT при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана.

По словам собеседника агентства, новые вызовы киберугроз будут рассмотрены в ходе ежегодной конференции OIC-CERT, которая пройдет с шестого по девятое ноября 2017 года в Баку при поддержке CERT Госагентства.

CERT Госагентства вступила в ряды членов OIC-CERT в 2013 году, а с 2016 года она была избрана в состав правления данной организации. Целью OIC-CERT является создание платформы для исследования и развития совместных инициатив и возможного партнерства в вопросах кибербезопасности.

Решение о проведении в Баку девятой конференции на тему "Раскрытие будущих угроз", как сказали в CERT, было принято 20 апреля в ходе заседания правления OIC-CERT.

На предстоящей конференции будут озвучены ежегодные отчеты в сфере кибербезопасности.

"Конференция станет площадкой для обмена опытом в борьбе с киберпреступниками и в применении эффективных методов для выявления источников угроз с целью заблаговременного предотвращения кибератак. Будут также рассмотрены инструменты позволяющие изучать поведение киберпреступников в виртуальной среде. Эксперты расскажут о том, какие методы злоумышленники используют чаще всего для достижения своих целей. Вместе с тем, будут затронуты вопросы защиты от угроз и предотвращения атак на инфраструктуру "облачных" сервисов и "интернет вещей"", - сказали в CERT.

(Автор: Гусейн Велиев)

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