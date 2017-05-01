Стали известны подробности совершенного в Баку убийства - ОФИЦИАЛЬНО

2017-05-01 17:46 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в прокуратуре, в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий органов полиции и прокуратуры удалось по горячим следам раскрыть совершенное на территории Сабаильского района преступление.

30 апреля поступила информация о том, что на территории Сабаильского района найдено тело женщины со следами насилия. Следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников прокуратуры и полиции, прибыла на место и провела осмотр вместе с судмедэкспертами. Были изъяты вещественные доказательства и проведены другие необходимые процессуальные действия.

Во время осмотра на теле убитой были найдены многочисленные травмы.

По факту в прокуратуре Сабаильского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы. В результате расследования выяснилась личность убитой. Ею оказалась жительница Низаминского района Сандрандинова Елена Викторовна.

В ходе следствия было установлено, что 29 апреля гражданин России Самир Зенюков (1970 г.р.) пригласил своих знакомых Аллу Ибрагимову, Дмитрия Разумного (1985 г.р.) и Елену Сандрандинову к себе в квартиру в Сабаильском районе. После застолья между ними возник конфликт, в результате которого Д.Разумный с дружками избили Елену Сандрандинову, нанесли ей увечья.

В результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий С.Зенюков и Д.Разумный были задержаны и в качестве подозреваемых привлечены к следствию.

В настоящее время следствие продолжается.