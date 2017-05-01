Ильхам Алиев: Нефть для нас – это не цель

2017-05-01 17:24 | www.oxu.az | 3

Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Мы отмечаем открытие городка Бакинской высшей школы нефти. Городок отвечает самым высоким стандартам. Сегодня школа переезжает в новый городок, в новое здание. Уровень образования здесь будет отвечать самым высоким стандартам.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 1 мая на открытии городка Бакинской высшей школы нефти в поселке Биби Эйбат Сабаильского района.

По словам президента, создание Бакинской высшей школы нефти и переезд в такой прекрасный городок еще раз показывает, что Азербайджан инвестировал черное золото в человеческий капитал:

«Я еще в 2003 году сказал, что нефть для нас – это не цель, а средство. Мы должны усилить страну за счет нефти, вложить вырученные от нефти средства в человеческий капитал».

Н.О.

