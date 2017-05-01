МИД Азербайджана предотвратил армянскую провокацию

2017-05-01 17:32 | www.oxu.az | 3

Предотвращена попытка участия представителя так называемого режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, на предстоящем 5-15 мая в Испании мероприятии Costa Blanca Fashion Week.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, прибегнув к провокации, армянская сторона вновь попыталась привлечь к участию на данном мероприятии представителя самопровозглашенного режима:

«В связи с вопросом посольство нашей страны в Испании обратилось в соответствующие структуры, в том числе к организаторам мероприятия и приняла другие необходимые меры для пресечения очередной провокации Армении».

Х.Гаджиев добавил, что согласно информации, поступившей в посольство Азербайджана из мэрии города Бенидорм, участие представителя самопровозглашенного режима на мероприятии пресечено.

A.M.

