Президент Азербайджана поздравил албанского коллегу

2017-05-01 17:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил новоизбранного президента Албании Илира Мету.

«Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Албании. Надеюсь, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Албанией и Азербайджаном. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в дальнейшей деятельности во имя благополучия дружественного албанского народа», - говорится в поздравлении главы государства.