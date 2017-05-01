На одной из региональных автодорог Азербайджана частично ограничивается движение транспорта

2017-05-01 17:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На автодороге Баку - Газах - госграница с Грузией будут проведены работы по повторному нанесению дорожной разметки.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе ОАО «Азеравтойол», в целях регулирования движения автотранспортных средств, на участке автодороги Баку - Газах - госграница с Грузией с 11 по 72 километр, с 1 по 4 мая (с 10:00 по 19:00) в обоих направлениях будут проведены работы по повторному нанесению дорожной разметки.

По этой причине в этот период движение транспортных средств на данном участке будет частично ограничено.

(Текст: Талех Агавердиев)