В центре Баку установлены новые дорожные знаки – ФОТО

2017-05-01 17:40 | www.oxu.az | 2

Установлены новые дорожные знаки на перекрестке улицы Самеда Вургуна с улицей Физули в Насиминском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, об этом сообщили в Дорожной полиции Баку.

Автомобилям, двигающимся по улице С.Вургуна от «Тезе базар» вниз, на этом перекрестке с двух правых полос разрешен поворот направо (на ул.Физули, в сторону Бешмертебе), а с двух левых – движение прямо (в сторону Дворца Гейдара Алиева).

Водителям рекомендуется учитывать это при движении.

Отметим, что около бывшей больницы №4 дежурят патрули Дорожной полиции, которые выписывают штрафы не знающим об изменениях в движении в этом районе водителям.

A.M.