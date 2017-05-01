Гройсман назвал размер средней зарплаты на Украине

2017-05-01 17:48 | www.oxu.az | 3

Средняя зарплата штатного работника на Украине в марте этого года составила 6752 гривны (около 254 долларов).

Как сообщает Oxu.Az, oб этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман на своей странице в Twitter в понедельник, 1 мая.

«Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7 процента больше показателя февраля. В целом по году у нас [будет] рост доходов украинцев более чем на 37 процентов», - отметил он.

По данным украинского правительства, в стране насчитывается почти два миллиона безработных. Реально трудоспособных граждан на Украине около 18 миллионов, из них порядка 11 миллионов платят страховые взносы в Пенсионный фонд.

В конце марта представитель Программы развития ООН на Украине Нил Уокер заявил, что за чертой бедности находятся более 60 процентов жителей этой страны.

В середине января Гройсман призвал изменить форму работы Государственной службы занятости и перейти от содержания безработных к созданию новых рабочих мест. «Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных», - заявил он, добавив, что вместо этого намерен дать людям работу и нормальную зарплату. Вместе с тем премьер-министр отметил, что для всех украинцев рабочих мест не хватит.

Э.А.

