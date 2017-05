Futbolçulardan fərqli etiraz (VİDEO)

Venesuela çempionatında "Deportivo Lara" və "Ansoateqi" komandalarının oyununda maraqlı epizod yaşanıb.

Trend-in məlumatına görə, Venesuela Futbol Federasiyası matçlarda ölkəni bürüyən siyasi etirazların qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla anılmasına icazə verməyib. Lakin futbolçular hakimin start fitindən sonra təqribən bir dəqiqə hərəkətsiz qalıblar.