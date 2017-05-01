Иран прекращает импорт бензина

2017-05-01 17:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Иран переходит на полное самообеспечение бензином, сообщил президент страны Хасан Рухани, пишет иранское агентство Shana.

Президент напомнил, что Иран в течение многих лет был импортером бензина, но теперь производство отечественного бензина достигло уровня потребления.

30 апреля в Иране была запущена первая фаза нефтеперерабатывающиего завода "Звезда Персидского залива", в рамках которой будет производиться 12 миллионов литров бензина в день.

В прошлом финансовом году (закончившемся 20 марта) потребление бензина в Иране составило 74,2 миллиона литров в день, что на 5,1 процента больше, чем в предыдущем году. Импорт бензина достиг 12 миллионов литров бензина в день, что на 2,2 миллиона литров бензина в день больше, чем в предыдущем году.

Иран в ближайшие годы планирует завершить строительство четырех НПЗ общей мощностью 1.290 миллиона баррелей в сутки.

В настоящее время нефтеперерабатывающие мощности Ирана составляют 1,8 миллиона баррелей в сутки. Однако в ближайшие годы Иран планирует завершить строительство четырех НПЗ общей мощностью 1,29 миллиона баррелей в сутки.

НПЗ "Звезда Персидского залива" добавит к существующим мощностям 360 тысяч баррелей в сутки, комплекс Siraf – 480 тысяч баррелей в сутки, НПЗ "Анахита" - 150 тысяч баррелей в сутки, НПЗ Bahman Geno – 300 тысяч баррелей в сутки. В результате Иран планирует в ближайшие годы начать экспорт бензина и увеличить экспорт газойля.

Иран начал экспортировать газойль в 2015 году. Он также увеличил экспорт мазута в связи с сокращением использования нефтепродуктов в электроэнергетике из-за роста поставок газа на электростанции. В течение прошлого финансового года Иран экспортировал 450 тысяч баррелей мазута, газойля и сжиженного нефтяного газа.

(Автор: Елена Косолапова)