Фонд предупредил кредиторов закрывшегося банка – ОБНОВЛЕНО

2017-05-01 17:56 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский фонд страхования вкладов обратился к кредиторам закрывшегося ОАО «United Credit Bank», ликвидатором которого является.

Как передает Oxu.Az, в обращении говорится, что требования к обанкротившемуся банку будут приниматься в течение 60 дней в письменной форме.

Кредиторы должны представить документы, доказывающие правовую основу их требований, и нижеследующие данные:

– имя и адрес кредитора;

– суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму требования;

– сведения о залоге, являющемся обеспечением требования (ипотека) или гарантии.

09:50

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к физическим и юридическим лицам, имеющим долги перед ОАО «United Credit Bank», ликвидатором которого он является.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в отношении физических и юридических лиц, имеющих задолженность (кредиты) и не осуществляющих своевременно платежи находящемуся в процессе ликвидации ОАО «United Credit Bank», будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Объявление банка банкротом не дает должникам оснований для уклонения от выплат.

У.А.

